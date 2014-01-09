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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:58 BJT

《全球市场》亚股下滑而美元走坚，聚焦周五美国就业数据

**美元的吸引力**

“虽然联储明显在留意缩减QE对金融形势的影响，但也透露了对假设QE持续太久，可能造成风险溢价受到抑制的担心，”法国巴黎银行分析师在报告中写道。

“我们的分析师认为，FOMC应该会继续以谨慎步伐缩减，到今年年底的时候结束资产购买措施，”他们称，“在这种背景下，我们仍看多美元。”

过去几年，美联储大规模刺激措施一直是风险资产的主要推动因素。

美元兑日圆 持稳在104.89日圆，昨日一度升至一周高位105.135。美元兑欧元 几近持平在1.35775美元，周三上涨0.3%。

周四另一重大事件是欧洲央行(ECB)的政策会议。分析师猜测该央行只会警告已做好必要时行动的准备，虽然欧元区通胀率再一次意外下滑。

大宗商品方面，现货金 略涨至每盎司1,227.05美元，在连跌两日后稍事喘息，周三曾触及一周低位。

美国原油期货 升0.4%至每桶92.67美元，从隔夜库存报告出炉后触及的五周低点反弹，报告显示美国指标原油的交割地库存大增。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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