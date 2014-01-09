欧洲个股：法国达能就婴儿配方食品假警报事件控告新西兰恒天然

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透惠灵顿/巴黎1月9日 - 法国食品集团达能(Danone) 表示，将控告新西兰乳制品出口商恒天然 ，同时中止其供应合约；此前一次假警报事件引发亚洲各地的婴儿配方食品召回。
达能为全球最大酸奶(优酪乳)制造商，该公司并未声明寻求赔偿的金额，但该公司先前曾表示，召回多美滋(Dumex)及可瑞康(Karicare)婴儿配方食品共损失3.5亿欧元(4.76亿美元)销售，希望能获得全额赔偿。
恒天然8月时表示，其发现多家跨国企业的一系列产品含有潜在致命成分。在中国等九个国家发出召回令之后，这件事才被证实为假警报，因发现该成分包含了一种较不具伤害性的细菌。
达能发表声明指出，已经在新西兰高等法院对全球最大乳制品加工商恒天然进入诉讼程序；恒天然向达能供应奶粉及其他乳制品成分。达能也将在新加坡推动仲裁程序以取得补偿。
达能称同时中止恒天然的供应合约，并称除非恒天然承诺将全面透明且配合达能的食品安全程序，否则将不会与恒天然合作。
恒天然证实法律程序已经展开，并称将会积极辩驳。关于达能召回产品事件，恒天然已经否认有任何法律责任。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申