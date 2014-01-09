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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 12:46 BJT

更新版 1-新债招标：中国国开行三期债受捧利率均偏低，年初新债市场暖意融融

* 国开行三期固息债中标利率均低于预期

* 偏低的发行规模致投标倍数较高，三年品种更受捧

* 资金持续宽松，一二级市场联袂向好

* 下周供给规模增加，新债强势或受抑 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月9日 - 中国新债市场年初以来暖意融融，在持续宽松资金面支撑下，一二级市场联袂向好，国家开发银行 周四招标发行的三期固息债继续受捧，中标利率全线低于预期。

市场人士指出，偏低的发行规模导致投标倍数较高仍是推低国开新债定位偏低的重要因素，相对而言，三年品种尤其受青睐，表明资金充裕对中短债的助推作用更为明显。

“今年发的几期都低的，发行量小，资金宽松，二级市场情绪不错，共同支撑吧，”华东一银行交易员称。

今日新债具体情况如下：

三年 五年 七年

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发行量(亿元) 40 30 30

预测均值 5.76% 5.80% 5.83%

中标收益率 5.6957% 5.75% 5.79%

(加权)

边际中标收益率 5.70% -- --

投标倍数 5.16倍 3.35倍 2.58倍

上海一银行交易员并谈到，年初债市一二级市场均势头不错，短期流动性状况好于预期无疑是重要推手，而临近春节，为维护长假前资金面相对平稳，央行公开市场操作也按兵不动，政策面暂时压力不大，亦为债市短期走强提供了宽松的环境。

不过北京一券商交易员认为，下周新债供给规模明显增加，特别是金融债，加之春节资金备付的压力可能逐渐显现，本周新债的高认购倍数恐难以持续，中标利率节节下滑的势头料将有所缓和。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.7898%、5.8449%和5.8855%。

本周先后有三只利率债招标，总量为300亿元人民币，此前分别进行了五年和一年期国债招标，规模均仅有100亿元，招标结果向好，特别是周三进行的一年期国债招标，中标利率远低于预期，且投标倍数高至近四倍。

截至目前公告情况，下周除了七年国债的发行规模仍维持在100亿元低位外，国开行新债又恢复为五期同发，发行上限亦大增至240亿元，此外农业发展银行今年首批三期也将启动发行，总量至多150亿元。

今日新债具体发行条款如下：

第1、2、3期债

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发行上限 3年40亿元、5/7年30亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标方式 3年多重利率(美国式)招标；5/7年单一利率(荷兰式)招标

缴款日 1月14日

起息日 1月14日

分销期 1月10日-1月14日

上市日 1月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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