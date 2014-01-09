更新版 1-新债招标：中国国开行三期债受捧利率均偏低，年初新债市场暖意融融

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 国开行三期固息债中标利率均低于预期
* 偏低的发行规模致投标倍数较高，三年品种更受捧
* 资金持续宽松，一二级市场联袂向好
* 下周供给规模增加，新债强势或受抑 (新增市场评论和更多细节)
路透上海1月9日 - 中国新债市场年初以来暖意融融，在持续宽松资金面支撑下，一二级市场联袂向好，国家开发银行 周四招标发行的三期固息债继续受捧，中标利率全线低于预期。
市场人士指出，偏低的发行规模导致投标倍数较高仍是推低国开新债定位偏低的重要因素，相对而言，三年品种尤其受青睐，表明资金充裕对中短债的助推作用更为明显。
“今年发的几期都低的，发行量小，资金宽松，二级市场情绪不错，共同支撑吧，”华东一银行交易员称。
今日新债具体情况如下：
三年 五年 七年
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发行量(亿元) 40 30 30
预测均值 5.76% 5.80% 5.83%
中标收益率 5.6957% 5.75% 5.79%
(加权)
边际中标收益率 5.70% -- --
投标倍数 5.16倍 3.35倍 2.58倍
上海一银行交易员并谈到，年初债市一二级市场均势头不错，短期流动性状况好于预期无疑是重要推手，而临近春节，为维护长假前资金面相对平稳，央行公开市场操作也按兵不动，政策面暂时压力不大，亦为债市短期走强提供了宽松的环境。
不过北京一券商交易员认为，下周新债供给规模明显增加，特别是金融债，加之春节资金备付的压力可能逐渐显现，本周新债的高认购倍数恐难以持续，中标利率节节下滑的势头料将有所缓和。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.7898%、5.8449%和5.8855%。
本周先后有三只利率债招标，总量为300亿元人民币，此前分别进行了五年和一年期国债招标，规模均仅有100亿元，招标结果向好，特别是周三进行的一年期国债招标，中标利率远低于预期，且投标倍数高至近四倍。
截至目前公告情况，下周除了七年国债的发行规模仍维持在100亿元低位外，国开行新债又恢复为五期同发，发行上限亦大增至240亿元，此外农业发展银行今年首批三期也将启动发行，总量至多150亿元。
今日新债具体发行条款如下：
第1、2、3期债
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发行上限 3年40亿元、5/7年30亿元
期限/计息方式 3/5/7年固息
招标方式 3年多重利率(美国式)招标；5/7年单一利率(荷兰式)招标
缴款日 1月14日
起息日 1月14日
分销期 1月10日-1月14日
上市日 1月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申