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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:03 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小跌，对韩国央行政策决定反应淡然

韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变，一如各界预期，而多数分析师认为随着经济缓步复苏，该行至少在今年底之前都将按兵不动。

但三年期公债近月合约 截至0240GMT时下滑0.20点，报105.56点，略扩大跌幅，因之前韩国央行总裁称利率决议获一致通过。

公债期货本周初曾上涨，因高盛在研究报告中称韩国央行周四可能意外降息。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,065.1 1,064.9

日圆/韩元 10.1487/563 10.1588

韩国公债期货 105.56 105.76

韩国综合股价指数 1,959.31 1,958.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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