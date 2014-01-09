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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:03 BJT

韩国股市：早盘持平，美国非农就业数据公布前市场谨慎

国有公用事业公司韩国电力 和Korea Gas 分别上涨3%和3.5%，燃气与电力价格上涨改善这两家公司获利前景。

接近中午时，外资净买入62亿韩元(580万美元)KOSPI成分股。

上涨股票和下跌股票分别为390家和362家。(完)
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