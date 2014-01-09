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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:13 BJT

日本债市：公债早盘大致持稳，政府标售通胀关联债

日经指数 周四下滑1.3%，交投相对活跃，因投资者在周五美国出炉非农就业数据前夕规避风险。

财务省今天稍晚将标售3,000亿日圆的通胀挂勾10年期日债，票息为0.1%。

这是2008年以来第二次该类日债标售。去年10月，政府标售了3,000亿日圆的通胀挂勾10年期日债，买需旺盛。

日本在2008年停发通胀挂勾债券。当年，全球金融危机导致日本陷入通缩，给该类债券带来沉重损失。

“估值看起来并不特别便宜，季节因素也对标售不利，但由于日圆贬值和消费者物价指数(CPI)强于预期，标售结果料将强劲，”巴克莱(Barclays)在报告中称。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.220% +0.5 0.215%

10年期公债 0.705% +0.5 0.700%

20年期公债 1.535% +0.0 1.535%

30年期公债 1.695% -0.5 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 143.72 -0.01 143.73

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/朱晓军；审校 张荻)
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