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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:10 BJT

台湾股市：持平，权重股下跌抵消防御股上涨

路透台北1月9日 - 台湾股市周四持平，追随地区股市弱势。台积电 和宏达国际 等大盘权重股下跌，抵消了防御类股的上涨。

0236GMT，加权股价指数 小跌2.65点，报8,553.36点。

食品类指数 和橡胶类指数 为表现最差的分项指数，分别下跌1.1%和0.9%。造纸类指数 和油电燃气类指数 则均上涨逾1%。

电子类指数 下滑0.2%，台积电跌1.9%，宏达国际跌2.7%。

金融保险类指数 上涨0.1%。但权重股国泰金 下滑0.9%。(完)
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