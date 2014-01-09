路透调查：拉美货币2014年走势艰辛，巴西雷亚尔料进一步走贬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透巴西利亚1月8日 - 周三公布的路透调查显示，2014年拉丁美洲货币料走势艰辛，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)终于开始削减货币刺激举措规模。
美联储的减码决定将促进美元兑几乎所有拉美主要货币走升，但墨西哥披索在有利市场的改革措施扶助下可望吸引投资者。
巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁货币未来一年全都料将下跌。
路透调查显示，美联储减码效应可能使巴西雷亚尔接近2009年以来最弱水准。
雷亚尔兑美元 去年重挫13%，为全球表现最差的货币之一。28名分析师的预估中值显示，雷亚尔兑美元到2014年底前料进一步走贬3%，至2.45。
调查中最看空的分析师预期雷亚尔一年后将贬至2.60，若跌到该水准，或引发巴西央行采取较目前通过货币互换干预更激进的措施。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申