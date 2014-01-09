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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 11:40 BJT

路透调查：拉美货币2014年走势艰辛，巴西雷亚尔料进一步走贬

路透巴西利亚1月8日 - 周三公布的路透调查显示，2014年拉丁美洲货币料走势艰辛，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)终于开始削减货币刺激举措规模。

美联储的减码决定将促进美元兑几乎所有拉美主要货币走升，但墨西哥披索在有利市场的改革措施扶助下可望吸引投资者。

巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁货币未来一年全都料将下跌。

路透调查显示，美联储减码效应可能使巴西雷亚尔接近2009年以来最弱水准。

雷亚尔兑美元 去年重挫13%，为全球表现最差的货币之一。28名分析师的预估中值显示，雷亚尔兑美元到2014年底前料进一步走贬3%，至2.45。

调查中最看空的分析师预期雷亚尔一年后将贬至2.60，若跌到该水准，或引发巴西央行采取较目前通过货币互换干预更激进的措施。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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