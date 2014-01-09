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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:12 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月9日

路透香港1月9日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览
表：
    
    新股申购：
    
 公开招股日   公司名称                 发行量   集资额        发行价        上市日    保荐人
                                       (亿股)   (亿港元)      (港元)                  
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 介绍上市     飞尚无烟煤               不适用   不适用        不适用        1/22      富瑞和野村
 12/31-1/7    米格国际                 1.6      2.56-3.7      1.6-2.32      1/15      建银国际
 12/31-1/8    中生联合                 2.038    3.06-4.08     1.5-2         1/15      交银国际
 12/27-1/2    中华包装                 2        0.8-1.2       0.4-0.6       1/13      东英
 11/29-12/6   M&G化工                  23.53    38.8-45.9     1.65-1.95     不予进行  中信证券
 6/28-7/4     中国金凤凰               2.8      2.8-8.4       1-3           不予进行  国泰君安
 6/6-11       合和香港房地产           3.4      52.02-60.52   15.3-17.8     不予进行  中银国际和瑞信
 5/20-23      万都中国                 2.434    16.55-20.9    6.8-8.6       押后      德银
                                                                                      
 
    2014年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 *1/9        福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
                                                                          
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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