中国汇市：人民币早盘走贬，因中间价走弱且疑似干预购汇盘出击

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币早盘走贬，一度触及年内最低
* 中间价连续第二日下滑
* 疑似干预的购汇盘出击
* 但市场做多美元情绪仍浓
路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，盘中一度触及6.0560元，为今年来最低。中间价连续第二天走弱，且疑似干预的购汇盘出击，令汇价站稳6.05元上方。
交易员称，市场做多人民币的情绪仍浓，昨天最高价距离6.05关口不足10个点子，今天若疑似干预不出手，人民币肯定升破6.05元，不排除未来几天仍有创新高的可能。
“（美元）中间价一直往上去，今天开盘价也往上了一点，但不一定有购汇。”上海一外资行交易员称。
北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.0552元，盘中最低报6.0560元，为年内新低。上日收报6.0512元。今日人民币兑美元中间价 为6.1109元，上日中间价为6.1079元。
交易员称，由于去年12月CPI同比涨幅低于预期，人民币料保持宽松，受此影响，一年期美元/人民币掉期升水往下走。
数据显示，截至北京时间11:14，一年期美元/人民币掉期升水 报价295点，较上日收市价350点明显下降。
受食品价格涨幅回落影响，中国去年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。
全球汇市方面，美元指数周四在亚洲交易时段之初守在七周高点。此前美国发布良好的民间就业报告推升美国短期收益率和市场利率，帮助美元指数连续第二日走高。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1190/25，上日尾盘为6.1160。
北京时间11:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0400/23元，上一交易日尾盘报6.0375元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申