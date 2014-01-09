版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:27 BJT

中国汇市：人民币早盘走贬，因中间价走弱且疑似干预购汇盘出击

* 人民币早盘走贬，一度触及年内最低

* 中间价连续第二日下滑

* 疑似干预的购汇盘出击

* 但市场做多美元情绪仍浓

路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，盘中一度触及6.0560元，为今年来最低。中间价连续第二天走弱，且疑似干预的购汇盘出击，令汇价站稳6.05元上方。

交易员称，市场做多人民币的情绪仍浓，昨天最高价距离6.05关口不足10个点子，今天若疑似干预不出手，人民币肯定升破6.05元，不排除未来几天仍有创新高的可能。

“（美元）中间价一直往上去，今天开盘价也往上了一点，但不一定有购汇。”上海一外资行交易员称。

北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.0552元，盘中最低报6.0560元，为年内新低。上日收报6.0512元。今日人民币兑美元中间价 为6.1109元，上日中间价为6.1079元。

交易员称，由于去年12月CPI同比涨幅低于预期，人民币料保持宽松，受此影响，一年期美元/人民币掉期升水往下走。

数据显示，截至北京时间11:14，一年期美元/人民币掉期升水 报价295点，较上日收市价350点明显下降。

受食品价格涨幅回落影响，中国去年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。

全球汇市方面，美元指数周四在亚洲交易时段之初守在七周高点。此前美国发布良好的民间就业报告推升美国短期收益率和市场利率，帮助美元指数连续第二日走高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1190/25，上日尾盘为6.1160。

北京时间11:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0400/23元，上一交易日尾盘报6.0375元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐