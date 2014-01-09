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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:27 BJT

《中国2013年12月及四季度数据路透调查中值一览表》--1月9日

路透北京1月9日 - 以下为中国2013年12月主要宏观经济指标 以及四季度GDP结果，以及当期路透调查预测中值。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                          2013年/四季  调查值  三季  二季  一季  2012/四季  三季  二季  一季  
  国内生产总值(GDP)同比%         ~       7.6    7.8   7.5   7.7      7.9     7.4   7.6   8.1   
    
                  2013年       12月                                                                                               2012
                                                                                                                                    年
                          实际值  预估中   11月   10月    9月     8月      7月    6月    5月     4月     3月      2月    1月     12月
                                  值                                                                                             
   居民消费价格指数(CPI)   2.5        2.7    3.0    3.2      3.1      2.6    2.7    2.7     2.1     2.4      2.1    3.2       2    2.5
                 CPI环比   0.3        0.4   -0.1     0.1     0.8      0.5    0.1    0.0    -0.6     0.2     -0.9    1.1       1    0.8
 工业生产者出厂价格指数(   -1.4      -1.3   -1.4    -1.5    -1.3     -1.6   -2.3   -2.7    -2.9    -2.6     -1.9   -1.6    -1.6   -1.9
                    PPI)                                                                                                         
      社会消费品零售总额    ~        13.6   13.7    13.3    13.3     13.4   13.2   13.3    12.9    12.8     12.6  12.3*      --   15.2
      规模以上工业增加值    ~         9.8   10.0    10.3    10.2     10.4    9.7    8.9     9.2     9.3      8.9   9.9*      --   10.3
  固定资产投资(不含农户)    ~        19.8   19.9    20.1    20.2     20.3   20.1   20.1    20.4    20.6     20.9  21.2*      --   20.6
                贸易差额    ~       311.5    338     311     152    286.1  178.2  271.3     204   181.6     -8.8  152.5   291.5  316.2
                    出口    ~         4.9   12.7     5.6    -0.3      7.2    5.1   -3.1       1    14.7       10   21.8      25   14.1
                    进口    ~         5.3    5.3     7.6     7.4      7.0   10.9   -0.7    -0.3    16.8     14.1  -15.2    28.8      6
        广义货币供应量M2    ~        13.8   14.2    14.3    14.2     14.7   14.5   14.0    15.8    16.1     15.7   15.2    15.9   13.8
      月度新增人民币贷款    ~       6,000  6,246   5,061   7,870    7,113  6,999  8,605   6,674   7,929   10,600  6,200  10,700  4,543
 人民币贷款余额同比增长(    ~        14.3   14.2    14.2    14.3     14.1   14.3   14.2    14.5    14.9     14.9     15    15.4     15
                      %)                                                                                                         
      
  注: 1.~表示数据未公布。
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
      3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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