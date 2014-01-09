《中国2013年12月及四季度数据路透调查中值一览表》--1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 以下为中国2013年12月主要宏观经济指标 以及四季度GDP结果，以及当期路透调查预测中值。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2013年/四季 调查值 三季 二季 一季 2012/四季 三季 二季 一季 国内生产总值(GDP)同比% ~ 7.6 7.8 7.5 7.7 7.9 7.4 7.6 8.1 2013年 12月 2012 年 实际值 预估中 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 值 居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.7 3.0 3.2 3.1 2.6 2.7 2.7 2.1 2.4 2.1 3.2 2 2.5 CPI环比 0.3 0.4 -0.1 0.1 0.8 0.5 0.1 0.0 -0.6 0.2 -0.9 1.1 1 0.8 工业生产者出厂价格指数( -1.4 -1.3 -1.4 -1.5 -1.3 -1.6 -2.3 -2.7 -2.9 -2.6 -1.9 -1.6 -1.6 -1.9 PPI) 社会消费品零售总额 ~ 13.6 13.7 13.3 13.3 13.4 13.2 13.3 12.9 12.8 12.6 12.3* -- 15.2 规模以上工业增加值 ~ 9.8 10.0 10.3 10.2 10.4 9.7 8.9 9.2 9.3 8.9 9.9* -- 10.3 固定资产投资(不含农户) ~ 19.8 19.9 20.1 20.2 20.3 20.1 20.1 20.4 20.6 20.9 21.2* -- 20.6 贸易差额 ~ 311.5 338 311 152 286.1 178.2 271.3 204 181.6 -8.8 152.5 291.5 316.2 出口 ~ 4.9 12.7 5.6 -0.3 7.2 5.1 -3.1 1 14.7 10 21.8 25 14.1 进口 ~ 5.3 5.3 7.6 7.4 7.0 10.9 -0.7 -0.3 16.8 14.1 -15.2 28.8 6 广义货币供应量M2 ~ 13.8 14.2 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 月度新增人民币贷款 ~ 6,000 6,246 5,061 7,870 7,113 6,999 8,605 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 4,543 人民币贷款余额同比增长( ~ 14.3 14.2 14.2 14.3 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 14.9 15 15.4 15 %) 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申