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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:34 BJT

台湾债市：投信资金充裕，部分接受跨年落点安排

路透台北1月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。因市场资金宽裕，多家证券商表示，投信客户已接受跨年的落点安排，公司债RP利率基本与年前一致或小幅上调1个基点。

一家大型证券商交易员表示，最近流进投信的申购款不少，因此每天接到要券的电话也增加，券源供应相对不足。部分客户已愿意将公司债RP的落点跨过农历春节，利率较年前调升1个基点至0.68%。

另一家证券商交易员则称，基于落点平均分配的原则，已引导投信客户将部分公司债跨过农历春节，由于券源短缺，投信配合度也高，至于承做利率没往上加，维持在0.67%水准。

“依照过去经验，客户在农历年前会将股票获利了结，部分资金则流到货币市场，不用担心缺钱。 ”一大型证券商调度人士说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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