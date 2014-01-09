台湾债市：投信资金充裕，部分接受跨年落点安排

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。因市场资金宽裕，多家证券商表示，投信客户已接受跨年的落点安排，公司债RP利率基本与年前一致或小幅上调1个基点。
一家大型证券商交易员表示，最近流进投信的申购款不少，因此每天接到要券的电话也增加，券源供应相对不足。部分客户已愿意将公司债RP的落点跨过农历春节，利率较年前调升1个基点至0.68%。
另一家证券商交易员则称，基于落点平均分配的原则，已引导投信客户将部分公司债跨过农历春节，由于券源短缺，投信配合度也高，至于承做利率没往上加，维持在0.67%水准。
“依照过去经验，客户在农历年前会将股票获利了结，部分资金则流到货币市场，不用担心缺钱。 ”一大型证券商调度人士说。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申