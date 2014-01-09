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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 11:43 BJT

中国债市：财政部下周二将进行500亿元六个月国库现金定存招标

路透上海1月9日 - 中国财政部周四公告称，将于下周二(14日)进行今年第一期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

刊登在财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为1月14日上午9:00-9:30，起息日为2014年1月14日，到期日为2014年7月15日。

去年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三及六个月，总额4,300亿元；2012年则共进行了14期国库现金定期存款招标，总额6,900亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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