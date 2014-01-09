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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 11:47 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，正面数据未带来提振效果

澳元初步支撑位在0.8855，之后是上个月触及的三年低位0.8820。初步阻力位在0.8925。

澳洲乐观的零售销售和房屋建筑，仅短暂拉抬澳元，即使这些数据增添了政策刺激作用对经济奏效的证据，并强化了澳洲央行降息将告一段落的预期。

市场对中国通胀数据也反应冷淡。

中国国家统计局周四公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，较上月涨幅3.0%明显回落，路透调查预估中值为2.7%。

新西兰元兑美元 报0.8253美元，周三时创一个月高位0.8320。

新西兰元支撑位在0.8245美元和0.8205美元，阻力位在0.8335。

澳元兑新西兰元仍在五年低位附近，报1.0772新西兰元，因预期新西兰央行即将开始升息。(完)

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