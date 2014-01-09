《HOME专栏》锌价在2013年末逆袭，为2014年基本金属市场走向提供线索

**久违的基本面联动关系**

这是否意味着锌将成为2014年金属市场上的主角呢？有很多人会希望如此，但这个多头题材有好几个前提条件。

就核心基本面而言，这个题材的实际冲击之日尚未到来。

Century锌矿要到2015年才会关闭，对精炼锌市场的影响也许要更长时间才会出现。LME交易的是精炼锌。

原材料和精炼金属市场之间并非总是亦步亦趋。

铜的情况很有意思。铜价 目前遭到两股分歧的趋势拉锯僵持，一个是铜矿供应强劲增长，另一个是精炼铜市场的整体供应明显仍紧俏。供应对市场的影响在某个阶段肯定会出现。但究竟什么时候出现则是全凭各人猜测，所有分析师也只能凭猜测估计。

接下来还有个不算小的遗留库存问题。撇开锡和铜是明显的例外不谈，所有其它金属都有很重的库存压力，这形成一道抵御原材料短缺影响的缓冲。

目前LME系统里有逾90万吨锌库存。也许“外面”还有更多，这类影子库存偶尔也会流入公开统计的系统内。例证：去年12月突然在新奥尔良“冒出”的6万吨锌库存。

无独有偶地，去年9月7万吨类似的铅库存涌入LME系统后，铅市多头题材在去年余下的多数时间里惨遭扼杀。

由于LME库存的交易世界已由库存融资和LME仓储业者的牟利行为主导，LME库存的信号提示作用大大下降，表面像是利多的库存下降趋势，变成仅是误导人的讯号。

至少就直接的价格表现而言是如此。在解释价差行为方面，库存变化仍很关键，以后还可能变得更加关键，因为LME库存的新出库规则将于2014年5月起实施。

然而，金属直接报价不会长期与现实脱钩。锌短期之内不会出现短缺，除非这点发生改变，否则很难看到锌价的进一步上涨空间。

如果锌不再为人青睐，其它金属也多得是可供炒作的供应面题材。

锡明显算一个。铅经过去年9月库存大增的震撼洗礼后已经回升，也是很有希望接棒的金属。就连镍和铝也有可能从成本曲线的支撑而有些亮点，当然基本概念是如果价格已经跌不太下去，那它只能...

铜价似乎即将出现重大突破，但是涨还是跌呢？答案不得而知。

在如此分化的供应背景下，任何一种甚至每种金属都可能有天轮到它发光发热。正如锌价走势显示的那样，市场永远都有一些炒家热衷于方向性操作，追逐一波波涨势。

但是，不管2014年需求情势有多强劲，基本金属都不会出现集体持续上涨的表现。

供应因素将继续决定市场差异，各金属表现仍将只是相对强劲或疲软。可以预期的是，价差将很难预测。