台湾货币市场：央行冲销积极令准备负数增大，期底变数大银行保守因应

* 央行积极收受游资令上日负数增大

* 估计本提存期底资金调度仍以保守因应

* 明日短票量料将较今日减少

记者 高洁如

路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周四仍然平稳。央行积极的冲销短期资金，上日的银行准备数字终于开出较大的负数，但本提存期最后一个交易日将累积共六日的积数，在当日的库存现金提领难料之下，估计银行仍将保守操作因应期底的准备。

资调人士表示，1月29日为本提存期最后一个交易日，而通货发行数料在当日冲至高位，在最后一阶段--银行将备付现钞以因应民众提领需求后，银行的库现将减少，这也将反映在银行的准备数字缩减。在无法确定当日的现钞提领状况之下，预料资金调度的操作将以保守为上。

〞大家应该还是会做宽一点，多留正数，以防库现多跑，以免晚上睡不着觉。〞一位民营银行资深资金调度人士表示。

根据多家大型银行资金调度人士表示，央行近期积极收受隔夜资金，甚至〞照单全收〞，与去年下半年时常对隔夜存单申请常打折扣的情况不同。中央银行并未公布每日的隔夜存单冲销金额。

一位中大型银行的资调人员则表示，目前仍在提存期初，短票方面可以去化的资金又很有限，除了请央行冲销之外 ，尚无有效可开出大额负数的方法。

本提存期在1月29日结束，累积到2月3日共有六日的准备数字将依照1月29日当日的准备数字计算。

根据中央银行统计资料，2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆(万亿)台币，较当年初增加4,330亿。若以农历春节期间通货发行约4,000余亿台币计，今年农历新年前最后一个交易日--1月29日的通货发行数可望由年初的1.566兆台币，挑战2兆台币的通货发行新高。

中央银行的每日通货发行统计资料，请见(here)

今年尾牙(农历的12月16日)落在1月16日，股市将在1月27日封关。货币市场年关前最后一个交易日则为1月29日。

本地时间12:10：

**台币兑美元 升1.37角报30.103。

**台股 走跌0.1%，报8,547.83点；成交量 暂为875.18亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，低于上日的0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日区间亦同；一周拆款利率暂在0.388-0.415%，上日则在0.380-0.420%。

**短票量稍扬**

至于短票市场方面，交易人士指出，今日的短票发行较多，但利率未有不变，银行间对于跨月的短票接受度提高。

〞年内的短票有的我们只有开0.58%，银行也接受，〞一位大型票券商交易员表示。

至于明日的短票，交易员表示，有一家大型免保发票企业到期不续发，因此估计明天的短票量料少于今天日。

落点在农历年前的短票利率大约在0.60-0.61%，部分低点见跌破0.6%达0.58%；跨年短票利率则在0.62-0.63%，上日相同。

台湾央行今日存单到期829亿台币，存单到期730亿台币，发行金额尚未公布。 周五央行存单到期金额977.85亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负305亿台币，累计超额准备为1,368亿，加计前期1%的超额准备为2,325亿台币。

**债券RP利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。因市场资金宽裕，多家证券商表示，投信客户已接受跨年的落点安排，公司债RP利率基本与年前一致或小幅上调1个基点。

一家大型证券商交易员表示，最近流进投信的申购款不少，因此每天接到要券的电话也增加，券源供应相对不足。部分客户已愿意将公司债RP的落点跨过农历春节，利率较年前调升1个基点至0.68%。

另一家证券商交易员则称，基于落点平均分配的原则，已引导投信客户将部分公司债跨过农历春节，由于券源短缺，投信配合度也高，至于承做利率没往上加，维持在0.67%水准。

“依照过去经验，客户在农历年前会将股票获利了结，部分资金则流到货币市场，不用担心缺钱。 ”一大型证券商调度人士说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。