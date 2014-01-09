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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:22 BJT

修正-美国个股：奇虎360否认阿里巴巴入股传闻

(因英文原文有误，修正第一段阿里巴巴股号)

路透北京1月9日 - 中国奇虎360 周四否认阿里巴巴集团 将入股的消息。周三市场传出这两家公司谈判的消息，奇虎360股价飙升近10%。

360负责副总裁曲晓东表示这是有人编造的谣言。奇虎360市值为109.3亿美元。

阿里巴巴则表式，不对谣言或传言置评。阿里巴巴正在筹备上市，估值或超过1,000亿美元。

据阿里巴巴旗下互联网数据分析公司CNZZ，自从2012年进军搜索引擎以来，当前奇虎360已经斩获22.5%的中国市场份额。

奇虎360市场份额仅次于百度 。截至12月，百度市场份额从2012年8月的80.4%降至63%。2012年8月，奇虎360推出自己的搜索产品。(完)
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