《热点透视》面对通缩威胁犹犹豫豫，欧洲央行总裁德拉吉在玩火

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
根据最新数据，西班牙、葡萄牙和爱尔兰的物价同比大致稳定，意大利和法国则几无变动。希腊物价大跌(同比下降2.9%)，塞浦路斯跌速较慢(同比下滑0.8%)。通胀率近零加之经济负成长率--希腊、塞浦路斯、西班牙、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和荷兰去年就是如此，这意味着实质利率仍然为正，进而加剧了债务负担。
如果这些国家中任何一个陷入通缩泥潭，欧洲央行会发现开始回应已为时过晚。虽然各国央行官员知道通过上调利率来抵御通胀，但一旦通缩根深蒂固，他们就束手无策了，尤其是当政策利率接近零水准的时候。
诚然，欧洲央行有一个特殊的问题：欧元区货币和信用市场分裂。按理说，央行可试图针对欧元区最弱经济体制定货币政策。但实际上这些政策会遭到德国的强烈反对。
德国央行从不放过一次强调高通胀和低利率相关风险的机会，并在报纸的头版头条上公然指责意大利籍的德拉吉将导致德国储户走向毁灭。提供给欧洲南部国家的宽松政策遭到北部国家的排斥。
几日前德拉吉对德国《明镜》周刊(Der Spiegel)表示，认为在通缩方面“没必要立刻采取行动”。本周他可能会再次强调央行“修复货币传导机制”的努力，做法是将利率保持在低位并启动银行业联盟。
但他这么做就是在玩一场危险游戏。等待造成的伤害可能无法弥补。他能拖延多久才会实施专门用于起到不对称效果的政策？例如有针对性的增加流动性，确保欧洲央行提供的资金流向最需要的企业。在某一时刻，他必须正面迎接德国的挑战。这事宜早不宜迟。(完)
(编译 张涛/王翔琼；审校 徐文焰/张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申