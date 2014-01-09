版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 13:43 BJT

《热点透视》面对通缩威胁犹犹豫豫，欧洲央行总裁德拉吉在玩火

根据最新数据，西班牙、葡萄牙和爱尔兰的物价同比大致稳定，意大利和法国则几无变动。希腊物价大跌(同比下降2.9%)，塞浦路斯跌速较慢(同比下滑0.8%)。通胀率近零加之经济负成长率--希腊、塞浦路斯、西班牙、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和荷兰去年就是如此，这意味着实质利率仍然为正，进而加剧了债务负担。

如果这些国家中任何一个陷入通缩泥潭，欧洲央行会发现开始回应已为时过晚。虽然各国央行官员知道通过上调利率来抵御通胀，但一旦通缩根深蒂固，他们就束手无策了，尤其是当政策利率接近零水准的时候。

诚然，欧洲央行有一个特殊的问题：欧元区货币和信用市场分裂。按理说，央行可试图针对欧元区最弱经济体制定货币政策。但实际上这些政策会遭到德国的强烈反对。

德国央行从不放过一次强调高通胀和低利率相关风险的机会，并在报纸的头版头条上公然指责意大利籍的德拉吉将导致德国储户走向毁灭。提供给欧洲南部国家的宽松政策遭到北部国家的排斥。

几日前德拉吉对德国《明镜》周刊(Der Spiegel)表示，认为在通缩方面“没必要立刻采取行动”。本周他可能会再次强调央行“修复货币传导机制”的努力，做法是将利率保持在低位并启动银行业联盟。

但他这么做就是在玩一场危险游戏。等待造成的伤害可能无法弥补。他能拖延多久才会实施专门用于起到不对称效果的政策？例如有针对性的增加流动性，确保欧洲央行提供的资金流向最需要的企业。在某一时刻，他必须正面迎接德国的挑战。这事宜早不宜迟。(完)

(编译 张涛/王翔琼；审校 徐文焰/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐