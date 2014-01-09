中国货币市场：短期资金续宽七天利率一度跌破4%，跨月资金紧俏预期偏谨慎

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月9日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周四延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求则只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。
“这几天短期(资金)都比较好，不过跨春节的资金上去了，只要大行不出了，价格就涨了”，上海一银行交易员表示。
“现在松，不一定下周也松，下周开始缴税了，”华北一银行交易员表示，而且1月份是季度缴税，相比每月例行缴税数量要增多，“还是谨慎为好吧。”
财政部将于下周进行国库定存招标，但并不改变市场谨慎的预期，上海另一银行交易员表示，资金面未来不确定性仍存，“500亿的量，如果市场真紧了，不够的”。
财政部周四公告称，将于下周二(14日)进行今年第一期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量500亿元人民币，期限六个月。
本周中国央行在公开市场维持零操作。业内人士周四透露，公开市场今日仍不进行任何操作。据此计算，本周公开市场上既无资金投放也无回笼。
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7968 2.8002 -0.34
七天 4.0135 4.0799 -6.64
14天 4.7883 4.9114 -12.31
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.9850 2.9700 +0,301.50
七天 3.9500 4.1900 -24.00
14天 4.3900 4.5000 -11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8023 2.8400 -3.77
七天 4.0200 4.1500 -13.00
14天 4.7000 4.9600 -26.00
Shibor
其中:隔夜 2.7940 2.8300 -3.60
七天 4.0200 4.1260 -10.60
三个月 5.5837 5.5821 +0.16
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申