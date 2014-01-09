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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 12:35 BJT

中国货币市场：短期资金续宽七天利率一度跌破4%，跨月资金紧俏预期偏谨慎

路透上海1月9日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周四延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求则只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。

“这几天短期(资金)都比较好，不过跨春节的资金上去了，只要大行不出了，价格就涨了”，上海一银行交易员表示。

“现在松，不一定下周也松，下周开始缴税了，”华北一银行交易员表示，而且1月份是季度缴税，相比每月例行缴税数量要增多，“还是谨慎为好吧。”

财政部将于下周进行国库定存招标，但并不改变市场谨慎的预期，上海另一银行交易员表示，资金面未来不确定性仍存，“500亿的量，如果市场真紧了，不够的”。

财政部周四公告称，将于下周二(14日)进行今年第一期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

本周中国央行在公开市场维持零操作。业内人士周四透露，公开市场今日仍不进行任何操作。据此计算，本周公开市场上既无资金投放也无回笼。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7968 2.8002 -0.34

七天 4.0135 4.0799 -6.64

14天 4.7883 4.9114 -12.31

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.9850 2.9700 +0,301.50

七天 3.9500 4.1900 -24.00

14天 4.3900 4.5000 -11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8023 2.8400 -3.77

七天 4.0200 4.1500 -13.00

14天 4.7000 4.9600 -26.00

Shibor

其中:隔夜 2.7940 2.8300 -3.60

七天 4.0200 4.1260 -10.60

三个月 5.5837 5.5821 +0.16

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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