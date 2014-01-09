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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--1月10日****

路透1月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
    
    1月9日(四)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                         截止12月底       --       12,754   
    
    1月10日(五)
    0001  英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)         12月          --       +0.60%
    0500  日本同时指标(较前月)                            11月          --         +1.2
              领先指标(较前月)                                          --         +0.7
    0645  瑞士未经季节调整失业率                          12月          --         3.2%  
                经季节调整失业率                                       3.2%        3.2%
    0745  法国工业生产                                    11月        +0.4%       -0.3%    
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 12月        -0.1%        持平
                             (较上年同期)                             +0.2%       +0.1% 
    0930  英国工业生产(较前月)                            11月        +0.4%       +0.4%
                  (较上年同期)                                        +3.1%       +3.2%
              制造业产出(较前月)                          11月        +0.4%       +0.4%
                    (较上年同期)                                      +3.3%       +2.7% 
    1000  欧元区GDP(较上季)                       第三季修正值        +0.1%       +0.1%
               (较上年同期)                                           -0.4%       -0.4%
    1330  美国非农就业岗位(万个)                          12月     增加19.6    增加20.3
              民间就业岗位(万个)                                   增加19.5    增加19.6
              制造业就业岗位(万个)                                  增加1.5     增加2.7
              失业率                                                   7.0%        7.0%
              平均时薪                                                +0.2%       +0.2%
              每周平均工时                                             34.5        34.5  
    1330  加拿大就业变动(万人)                            12月     增加1.46    增加2.16
                    失业率                                             6.9%        6.9%
                  就业参与率                                            --       66.40%
    1500  美国批发(趸售)库存                              11月        +0.4%       +1.4%
                      趸售销售                                        +0.8%       +1.0%
    1530  美国ECRI经济领先指标                      1月3日当周          --        132.9 
        
    附：主要国家1月9日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值    
    1月9日(四)
    0030  澳洲零售销售                                    11月          +0.7%      +0.3%       
    0030  澳洲建筑许可                                    11月          -1.5%      -1.0%       
    0745  法国贸易收支(亿欧元)                            11月         逆差57        --     
    0900  意大利公共赤字/GDP之比                        第三季           3.0%        --        
    0930  英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    11月      逆差30.23     逆差35    
               全球商品贸易收支(亿英镑)                             逆差94.39   逆差94.5    
    1000  欧元区企业景气指数                              12月           0.27       0.22        
                经济景气指数                                            100.0       99.1        
                工业景气指数                                            负3.4      负3.0       
                服务业景气指数                                            0.2      负0.5       
                消费者信心指数                                         负13.6     负13.6      
                消费者通胀预期指数                                       14.9       --     
    1100  德国工业生产                                    11月          +1.9%      +1.5%      
    1200  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     1月          3,750      3,750     
    1200  英国央行利率决定                                 1月           0.5%       0.5%       
    1245  欧洲央行利率决定指标再融资利率                   1月          0.25%      0.25%      
                          存款利率                                      0.00%      0.00%      
    1230  美国Challenger企业计划裁员数量(人)              12月         30,623       --   
    1315  加拿大房屋开工(万户)                            12月          18.97       19.0    
    1330  加拿大建筑许可                                  11月          -6.7%      -3.0%      
    1330  加拿大新屋价格                                  11月           持平      +0.1%       
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              1月4日当周           33.0       33.5        
              四周均值(万人)                                             34.9        --  
              续请失业金人数(万人)                12月28日当周          286.5        284   (完)
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