主要国家经济指标预测--1月10日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 截止12月底 -- 12,754 1月10日(五) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 12月 -- +0.60% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +1.2 领先指标(较前月) -- +0.7 0645 瑞士未经季节调整失业率 12月 -- 3.2% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产 11月 +0.4% -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.1% +3.2% 制造业产出(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.3% +2.7% 1000 欧元区GDP(较上季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加19.6 增加20.3 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.6 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.7 失业率 7.0% 7.0% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大就业变动(万人) 12月 增加1.46 增加2.16 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 66.40% 1500 美国批发(趸售)库存 11月 +0.4% +1.4% 趸售销售 +0.8% +1.0% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月3日当周 -- 132.9 附：主要国家1月9日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月9日(四) 0030 澳洲零售销售 11月 +0.7% +0.3% 0030 澳洲建筑许可 11月 -1.5% -1.0% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差57 -- 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 3.0% -- 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30.23 逆差35 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差94.39 逆差94.5 1000 欧元区企业景气指数 12月 0.27 0.22 经济景气指数 100.0 99.1 工业景气指数 负3.4 负3.0 服务业景气指数 0.2 负0.5 消费者信心指数 负13.6 负13.6 消费者通胀预期指数 14.9 -- 1100 德国工业生产 11月 +1.9% +1.5% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 1月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 1月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 1月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 1230 美国Challenger企业计划裁员数量(人) 12月 30,623 -- 1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.97 19.0 1330 加拿大建筑许可 11月 -6.7% -3.0% 1330 加拿大新屋价格 11月 持平 +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月4日当周 33.0 33.5 四周均值(万人) 34.9 -- 续请失业金人数(万人) 12月28日当周 286.5 284 (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申