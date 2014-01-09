版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 12:49 BJT

表格：韩国央行预计2013年经济成长2.8%，与前次预估一致

以下为详细数据

2013 2014 2015

修正 前值 修正 前值 首次

国民生产总值(GDP) 2.8 2.8 3.8 3.8 4.0

民间消费 1.9 1.9 3.4 3.3 3.8

设备投资 -1.1 -1.2 5.8 5.7 6.4

建设投资 6.7 6.1 1.6 1.7 3.1

^物品出口 4.7 5.5 7.2 7.2 8.7

^物品进口 3.5 3.8 7.0 6.9 9.3

消费者物价指数(CPI) 1.3 1.2 2.3 2.5 2.8

年度核心通胀率 1.6 1.5 2.7 2.7 3.1

失业率 (%) 3.1 3.2 3.0 3.0 3.0

经常帐 (10亿美元) 70.0 63.0 55.0 45.0 45.0(完)

(编译 田建华; 审校 徐文焰/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐