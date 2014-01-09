《国际主要央行公开市场操作一览》--1月9日

路透北京1月9日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/8 买入公债 13.09 02/15/2036 - 11/15/2043

1/7 买入公债 28.13 05/15/2021 - 11/15/2023

1/6 买入公债 13.91 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/8 隔夜逆回购 -435.45 0.03%

1/7 隔夜逆回购 -602.61 0.03%

1/6 隔夜逆回购 -772.65 0.03%

1/3 三天逆回购 -566.82 0.03%

1/2 隔夜逆回购 -837.25 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。

其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦获得参议院确认，将在现任主席贝南克于1月31日结束任期后，接棒执掌美联储，成为联储百年历史上首位女性掌门人。

--美联储公布的12月17-18日会议记录显示，许多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在缩减资产购买规模时谨慎行事，大多委员希望强调并未事先预定好进一步的缩减进程。会议记录显示，决策者希望向公众强调，进一步削减购债“并不是既定路线”，它将取决于就业市场及通胀状况的变化，以及对该计划未来几个月成效的判断。虽然会议记录显示几位FOMC委员希望降低加息的失业率门槛至6%，但多数委员希望做出这种质变只是为了避免最终升息仅仅与失业率联系得过于紧密。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/7 七天期反向交易 1,124.579 0.25%(固定利率)

1/7 七天期定期存款 -1,790 0.17%

《本周主要新闻》

--英国央行负责金融稳定事务的主管Andrew Haldane表示，各国决策者应考虑扩大外汇互换协议，增强全球金融体系对未来危机的抵御能力。Haldane指出，全球决策者还应改善监控全球金融市场的方式，强调并制定明确的规则，说明各国应何时释放金融流动性以保持稳定。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 110,160

上周三 107,080

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当期变化 +3,080

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，若家庭及公司债务过于沉重，则实现2%通胀目标的时间可能超过两年。白井早由里并称，目前实现2%通胀目标的时间框架存在诸多不确定性。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行829亿台币存单，相较存单到期829亿台币，存单发行余额持平。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,320.0亿台币存单，相较存单到期1,318.0亿台币，存单发行余额增2.0亿。