路透基点：合景泰富地产的20亿港元贷款案定价出炉

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市公司合景泰富地产的20亿港元（2.58亿美元）三年分期偿付贷款案的细节出炉，利率为较Hibor或Libor加码429个基点。
贷款平均年限约为2.55年。
一如此前报导，东亚银行、恒生银行、汇丰控股及渣打银行担任牵头行和簿记行。
消息人士称，牵头银行将在推出银团联贷以前先签署贷款协议。
借款方正考虑增加可以在明年实施和整合的绿鞋条款。
银行可以承贷港元或美元。所筹资金用于公司再融资。
2013年10月，合景泰富曾与其它三家中国地产开发商一起获得了27亿港元的三年期俱乐部贷款，用于天津的一个项目。
合景泰富还在去年7月得到11.5亿元人民币（1.9亿美元）五年期定期贷款，用于一个上海商业综合项目。该案的综合收益较中国人民银行基准利率高出约10%。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申