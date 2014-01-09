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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 12:52 BJT

路透基点：合景泰富地产的20亿港元贷款案定价出炉

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市公司合景泰富地产的20亿港元（2.58亿美元）三年分期偿付贷款案的细节出炉，利率为较Hibor或Libor加码429个基点。

贷款平均年限约为2.55年。

一如此前报导，东亚银行、恒生银行、汇丰控股及渣打银行担任牵头行和簿记行。

消息人士称，牵头银行将在推出银团联贷以前先签署贷款协议。

借款方正考虑增加可以在明年实施和整合的绿鞋条款。

银行可以承贷港元或美元。所筹资金用于公司再融资。

2013年10月，合景泰富曾与其它三家中国地产开发商一起获得了27亿港元的三年期俱乐部贷款，用于天津的一个项目。

合景泰富还在去年7月得到11.5亿元人民币（1.9亿美元）五年期定期贷款，用于一个上海商业综合项目。该案的综合收益较中国人民银行基准利率高出约10%。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)
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