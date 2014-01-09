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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 12:57 BJT

人民币衍生品：外汇掉期多数期限明显下跌，因人民币资金面偏宽松

路透北京1月9日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线多数期限周四明显下跌，跨春节期限跌势较为明显，主要原因是人民币资金面偏宽松。后期需观察春节前资金面是否趋紧，否则仍有续跌可能。

交易人士称，近期人民币资金面相对宽松，且去年12月通胀数据低于预期，强化了资金面宽松预期。掉期超短端保持负数，也难以为更长期限提供支撑，整条曲线趋于平坦。

“短端负数，就是因为短期人民币很宽松。”一股份行外汇交易主管称，“稍长的期限，这几天不断下行，也是因为短期人民币流动性宽松预期在市场中逐渐强化。”

他表示，如果大家都认为人民币会一直这么宽松下去，长端也会变成负数。目前大家还是认为宽松是阶段性的，所以越短期的越是负数。越长的，因为不确定因素越高，价格相对也高。

一外资行交易员认为，临近本月底、更多短端期限跨春节后，人民币资金利率有可能重新趋紧，掉期曲线可能在短端带动下回升。

北京时间12:31时外汇交易中心掉期报价页面 ，隔夜掉期 成交于-1.5，T/N 成交于-3.0，跨春节的三周 成交于19。而一年 已跌至300，低于上日收盘时的350。

中国银行间市场主要回购加权利率 周四延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求则只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。

人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，盘中一度触及6.0560元，为今年来最低。中间价连续第二天走弱，且疑似干预的购汇盘出击，令汇价站稳6.05元上方。

受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。 (完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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