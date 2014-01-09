人民币衍生品：外汇掉期多数期限明显下跌，因人民币资金面偏宽松

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线多数期限周四明显下跌，跨春节期限跌势较为明显，主要原因是人民币资金面偏宽松。后期需观察春节前资金面是否趋紧，否则仍有续跌可能。
交易人士称，近期人民币资金面相对宽松，且去年12月通胀数据低于预期，强化了资金面宽松预期。掉期超短端保持负数，也难以为更长期限提供支撑，整条曲线趋于平坦。
“短端负数，就是因为短期人民币很宽松。”一股份行外汇交易主管称，“稍长的期限，这几天不断下行，也是因为短期人民币流动性宽松预期在市场中逐渐强化。”
他表示，如果大家都认为人民币会一直这么宽松下去，长端也会变成负数。目前大家还是认为宽松是阶段性的，所以越短期的越是负数。越长的，因为不确定因素越高，价格相对也高。
一外资行交易员认为，临近本月底、更多短端期限跨春节后，人民币资金利率有可能重新趋紧，掉期曲线可能在短端带动下回升。
北京时间12:31时外汇交易中心掉期报价页面 ，隔夜掉期 成交于-1.5，T/N 成交于-3.0，跨春节的三周 成交于19。而一年 已跌至300，低于上日收盘时的350。
中国银行间市场主要回购加权利率 周四延续跌势，七天回购利率一度跌破4%，但跨月资金则供不应求，价格持续攀升。市场人士表示，14天以内资金供给仍旧充裕，但年底资金需求则只增不减，机构谨慎心态难改，密切关注即将到来的月中缴税是否对资金面造成冲击。
人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，盘中一度触及6.0560元，为今年来最低。中间价连续第二天走弱，且疑似干预的购汇盘出击，令汇价站稳6.05元上方。
受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。 (完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申