《热点透视》对欧元区二线主权债投资热潮之省思

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰
路透伦敦1月8日 - 从葡萄牙到希腊，欧元区高风险主权债成为新年明星。二线经济体在进行改革，其债券为美国缩减刺激举措提供了避风港。然而欧元区对于高负债和低成长的问题而没有解决方案。债券持有人不会一直受到保护。
二线主权债一度成为备受歧视的资产类别，但现在的表现很不错。全球股市震荡，因市场准备迎来美国印钞作法的终结以及新兴经济体成长放缓。爱尔兰本周债券交易收获了140亿欧元订单。爱尔兰、西班牙和意大利债券的收益率处于不到4%的舒适水准，而希腊收益率则回到7.5%，是希腊2010年接受金援之前的水准。
二线公债成为某种意义上的避风港。随着美联储缩减刺激力度，无风险利率将攀升，从而伤及公债。欧元区则将相对安全，因经济成长不力及通胀低迷将迫使欧洲央行保持低息。二线债券会受到利差保护，从而对无风险利率走高不那么敏感。
而且有理由认为危机在消退。欧洲央行总裁德拉吉的购债誓言让投资者相信欧元区不太可能分崩离析。欧元区整体范围的衰退结束降低了政治危机的风险。各国削减了赤字，也在一定程度上改革了经济。爱尔兰、葡萄牙、希腊、西班牙和意大利自2010年以来平均将赤字相当于国内生产总值(GDP)比例降低了约4%。
这场危机已然造成了重大伤害：高负债水平。上述五国债务相当于GDP的比例自2010年平均增加26%，目前平均比例为131%，除希腊之外的平均比例为120%。债务可能在低成长和低通胀的条件下继续增多，而若全球复苏只是短暂现象的话则会加速攀升。
随着那些在危机期间逃离二线国家债券的投资人回归，债券利差可能进一步下滑。不过，投资人应对过度追逐利差保持警惕。各国可能会通过推动经济成长、推高通胀、违约或找到其他买单人等方式来应对高负债问题。欧元区公民搁置了建立财政联盟的倡议，而各国央行不愿或无力拉高通胀。迟早有一天，他们可能再度想到违约的主意。(完) (译文审校 张明钧)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申