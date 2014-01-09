路透基点：上海普陀区土地发展中心敲定19.9亿元人民币贷款案--RLPC

上海浦东发展银行为牵头行，承贷9.4亿元人民币。中国农业银行上海分行和宁波银行为参贷行，分别承贷8.5亿元人民币和2亿元人民币。

该笔贷款利率为中国人民银行利率的97%。

该中心隶属于上海市普陀区住房保障和房屋管理局。2013年，该中心获得24亿元人民币的两年期定期贷款，中国工商银行为牵头行；参贷的还有中国农业银行、中信银行和兴业银行。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)