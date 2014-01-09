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债券 | 2014年 1月 9日 星期四 13:12 BJT

路透基点：上海普陀区土地发展中心敲定19.9亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，上海市普陀区土地发展中心已经敲定了一笔19.9亿元人民币(3.29亿美元)五年期贷款，三家中资银行承贷。

上海浦东发展银行为牵头行，承贷9.4亿元人民币。中国农业银行上海分行和宁波银行为参贷行，分别承贷8.5亿元人民币和2亿元人民币。

该笔贷款利率为中国人民银行利率的97%。

贷款用于上海普陀区的一级土地开发。

签约于12月11日进行。

该中心隶属于上海市普陀区住房保障和房屋管理局。2013年，该中心获得24亿元人民币的两年期定期贷款，中国工商银行为牵头行；参贷的还有中国农业银行、中信银行和兴业银行。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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