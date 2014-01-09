路透基点：上海普陀区土地发展中心敲定19.9亿元人民币贷款案--RLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，上海市普陀区土地发展中心已经敲定了一笔19.9亿元人民币(3.29亿美元)五年期贷款，三家中资银行承贷。
上海浦东发展银行为牵头行，承贷9.4亿元人民币。中国农业银行上海分行和宁波银行为参贷行，分别承贷8.5亿元人民币和2亿元人民币。
该笔贷款利率为中国人民银行利率的97%。
贷款用于上海普陀区的一级土地开发。
签约于12月11日进行。
该中心隶属于上海市普陀区住房保障和房屋管理局。2013年，该中心获得24亿元人民币的两年期定期贷款，中国工商银行为牵头行；参贷的还有中国农业银行、中信银行和兴业银行。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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