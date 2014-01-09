路透基点：龙湖地产寻求自行安排五年期30亿港元贷款--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，中国地产开发商龙湖地产有限公司寻求30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款，7月时该公司曾进行一次四年期的贷款融资。
据消息人士，这项五年期贷款的综合费用为380个基点，与之前四年期的贷款相同。
龙湖地产两次增加上述四年期分期贷款的规模，由最初计划的30亿港元增加至76.72亿港元。13家银行参贷，包括中国银行(香港)公司、东亚银行、渣打银行、汇丰银行、中国建设银行(亚洲)分行、恒生银行、中信国际、中国光大银行、招商银行、永隆银行、法国巴黎银行、工银亚洲、大丰银行。
消息人士透露，7月那笔贷款尚未动用。
这笔新贷款用于再融资。龙湖地产像上次那样自行安排这项贷款。
7月那笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。贷款平均年限约3.4年，银行可选择以港元或美元参贷。
龙湖地产业务主要集中在成都、重庆以及北京。穆迪对龙湖地产的信用评等为Ba1。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申