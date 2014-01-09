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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:19 BJT

路透基点：龙湖地产寻求自行安排五年期30亿港元贷款--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，中国地产开发商龙湖地产有限公司寻求30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款，7月时该公司曾进行一次四年期的贷款融资。

据消息人士，这项五年期贷款的综合费用为380个基点，与之前四年期的贷款相同。

龙湖地产两次增加上述四年期分期贷款的规模，由最初计划的30亿港元增加至76.72亿港元。13家银行参贷，包括中国银行(香港)公司、东亚银行、渣打银行、汇丰银行、中国建设银行(亚洲)分行、恒生银行、中信国际、中国光大银行、招商银行、永隆银行、法国巴黎银行、工银亚洲、大丰银行。

消息人士透露，7月那笔贷款尚未动用。

这笔新贷款用于再融资。龙湖地产像上次那样自行安排这项贷款。

7月那笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。贷款平均年限约3.4年，银行可选择以港元或美元参贷。

龙湖地产业务主要集中在成都、重庆以及北京。穆迪对龙湖地产的信用评等为Ba1。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)
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