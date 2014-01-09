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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:10 BJT

全球金属：Freeport印尼公司预期2014年铜产量增长12%，黄金产量增长47%

路透雅加达1月9日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper & Gold) 旗下印尼公司执行长周四对路透表示，预测旗下印尼Grasberg矿2014年铜产量增长12%，前提是铜精矿能够继续出口。

从1月开始，印尼矿企的矿石必须经过加工之后才能向海外出口。印尼是全球最大的镍矿、动力煤和精炼锡出口国。印尼出台的相关政策，旨在提高其原材料出口的价值。

但印尼矿业部周三提出一项建议，将允许Freeport的印尼铜精矿出口延续到2017年。

Freeport印尼公司的执行长Rozik Soetjipto在短信中表示，该公司预计2014年铜产量为50万吨，高于2013年的44.5万吨。预计黄金产量为50-55吨，高于2013年的37.5吨，增长47%。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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