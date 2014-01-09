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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:17 BJT

香港股市：恒指早盘小跌，内地股市则受地产股支撑

路透香港1月9日 - 香港股市周四早盘小跌；中国股市则上涨，因中国通胀数据较预期缓和，纾解了当局祭出进一步降温措施的部分疑虑，使得内地地产股上涨。

沪深300指数 早盘上涨0.5%，沪综指 上升0.3%，成交量依然相对偏低。

香港恒生指数 小跌0.1%，报22,969.9点。恒生国企指数 亦跌0.1%。

铁路类H股下跌，全国铁路工作会议在北京召开之际，21世纪经济报 道称，2014年铁路投资总额，相比2013年的6,600亿元人民币将有所降低。

中国中铁 跌1.6%，中国铁建 则下滑1.1%。(完)
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