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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 13:34 BJT

韩国经济：央行官员指称产出缺口应在2015年转为正值

韩国央行研究部主管Shin Woon称，产出缺口应在今年稍后弥合。

韩国央行预计今明两年国内生产总值(GDP)分别增长3.8%和4.0%。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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