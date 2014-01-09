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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:28 BJT

中国债市：11华锐01预计2013年继续亏损，午盘跌幅超5%可能暂停上市

路透上海1月9日 - 中国交易所债市周四部分个券跌幅较大，11华锐01 午盘跌幅超过5%，到期收益率飙升逾26%，因公司昨日晚间发布继续亏损风险提示公告，债券并可能遭暂停上市。

截至13点14分，11华锐01价格为84.460元人民币，跌4.990元，成交金额超6,000万元人民币。

华锐风电 周三晚间公告，预计2013第四季度净利润为亏损，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损数额将超过2013年前三季度亏损数额。

华锐风电2012年已经亏损，按照上交所债券交易规则，2013年若继续亏损，在年度报告发布后，上交所将有可能对其作出暂停上市处理。

此前，11超日债 因连续两年亏损已被暂停上市。（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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