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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:21 BJT

韩国经济：经济成长面临的上行和下行风险平衡

路透首尔1月9日 - 韩国央行周四表示，目前国内经济成长道路上面临的上行和下行风险平衡。该央行维持2014年经济增长率预估在3.8%不变。

韩国央行在一份声明中称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松政策或导致全球金融市场动荡，日圆 汇率更剧烈波动，以及朝鲜(北韩)相关地缘政治的风险加剧，是韩国经济成长所面临的下行风险。

另外，央行指出欧美经济加速成长是韩国经济的上行风险。

韩国央行周四稍早维持政策利率 在2.50%不变，符合市场预期。 (完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
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