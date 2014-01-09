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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:21 BJT

韩国利率：执政党认为央行有降息25个基点的空间--议员

路透首尔1月9日 - 韩国一位资深议员周四表示，韩国执政的新国家党内一致认为韩国央行有必要且有空间降息25个基点。

“我认为有必要降息以提振投资，”这位匿名的新国家党议员对路透表示，“鉴于现在的通胀水平，存在降息25个基点的空间，而且党内对此有共识。”

韩国央行周四稍早维持利率在2.50%不变，并重申预计未来几个月经济将持续复苏。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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