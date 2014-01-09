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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:25 BJT

澳洲股市：逆转跌势小幅收高，受正面零售销售数据提振

路透悉尼1月9日 - 澳洲股市周四逆转此前跌势，收高0.2%。零售销售数据优于预期，帮助抵消商品价格疲软和资源与银行类股跌势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨8.4点至5,324.4点，终止此前四日连跌走势。(完)
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