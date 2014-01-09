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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 14:25 BJT

中国汽车：12月汽车销量同比增17.9%，去年全年增速13.9%--中汽协

路透北京1月9日 - 中国汽车工业协会周四公布，去年12月国内汽车销量同比增长17.9%；2013年全年累计销量则同比增长13.9%，远高于中汽协年初时预计的7%增速。

作为全球最大汽车市场，2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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