投行观点：中国石油需求增长正在放缓，今年增速料不到4%--野村

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月9日 - 投行野村证券周四表示，随着中国经济增速的逐步回落，石油需求增长也在放缓，今年增速料接近4%，但由于国内产量增加有限，进口增幅仍将达到7%左右。
“总的来看，我们预计2014年中国石油需求将从去年平均1,020万桶/日的估值升至1,060万桶/日。”野村亚太区油气研究主管Gordon Kwan表示。
他在一个电话会议中指出，短期内中国石油需求增速大致会维持在GDP增速的一半左右。野村预计，今年中国GDP增速将为7.5%。
野村的估值与此前国际能源署(IEA)的预测大致接近，后者在12月报告中称，2013年中国石油需求料为1,019万桶/日，2014年料增至1,057万桶/日。
路透此前根据官方数据的计算结果显示，2013年上半年，中国表观石油需求同比增长3.4%，至982万桶/日。表观需求在计算时加入了炼厂的净进口，但未计入商业和战略库存的变化。
Kwan并指出，由于国内石油产量增幅不大，预计今年中国石油进口增速将达到需求的近两倍，即7%左右。炼厂成品油产量料将增长4-5%，因汽油和柴油需求增速随整体经济放缓。
他并预计，中国天然气需求将以每年10-12%的步伐增长，主要是由于基数较低。
近几个月中国多地遭遇严重雾霾天气，使得部分业内人士预计政府将在环保压力下，推动国内能源消费更多地转向天然气等较清洁能源，不过野村认为，从煤到气的转换将需要较长时间。
“能源消费重点从煤炭和石油到天然气的转变过程将持续，但其进程将会很缓慢。”Kwan指出。
他表示，目前煤炭仍是中国最主要的能源消费品种，天然气只占初级能源消费的3%左右，而且其价格远高于煤炭，鉴于关停部分煤矿还涉及潜在的就业问题，预计从煤到气的结构性变化将很缓慢。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申