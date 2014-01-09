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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:14 BJT

《中国央行票据未到期一览表》--1月9日

累计未到期余额: 5,462亿元人民币

    到期日 发行期限(月)  代码   发行收益率(%) 发行量(亿元)
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2014/5/13        36      1101032     3.8000         400 
     6/3         36      1101039     3.8000         230
     7/1         36      1101047     3.8900         150
     7/15        36      1101052     3.8900          50
     8/19        36      1101063     3.9700          10
     10/14       36      1101078     3.9700         200
     10/21       36      1101081     3.9600         200

              当年累计:  1,240
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2016/7/16        36      1001060N    3.3700       1,103
     7/30        36      1001065N    3.5000         735
     8/13        36      1001069N    3.5000         755
     8/27        36      1001074N    3.5000         515
     9/10        36      1001079N    3.5000         851
     9/27        36      1001084N    3.5000          49 
    10/15        36      1001089N    3.5000          55
    10/29        36      1001094N    3.5000          59
    11/12        36      1001099N    3.5000         100

              当年累计： 4,222(完)  

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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