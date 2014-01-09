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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:20 BJT

台湾股市：收跌至8,500点附近，短线创高后拉回整理

路透台北1月9日 - 台湾股市周四收跌至8,500点附近。分析师认为，短线台股创高后拉回整理，回测月线附近可望止稳，看好农历春节前台股指数区间偏升，可望再战前波盘中高点8,647点。

台湾加权股价指数 收跌0.48%至8,514.68点，成交初值 为1,341.45亿台币，上日修正后为1,172.22亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，近期台股为短线创高后的拉回整理，预期拉回至月线附近可望止稳，短线台股料暂在8,450点上下20-30点间整理，农历年前可望突破前高8,647点再创新高点。

〞这波多头走两步退一步 。〞他说。

此外，德盛台湾大坝基金经理人锺兆阳指出，预期今年台股第一季行情仍有看头，但今年资金仍在寻觅新方向，预期波动度必然加大。

东北亚主要股市周四大致走跌，本地时间14:10，日本股市日经指数 下跌1.5%、韩国股市 下跌0.66%、香港恒生指数 走跌0.33%，中国股市沪综指 亦跌0.33%。(完) 　　
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