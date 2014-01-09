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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:23 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月9日

路透上海1月9日 - 中国银行间市场本周流动性进一步显好，央行公开市场连续两周零操作“以静制动”
。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应
不改偏紧的基调。

    业内人士认为，结合最新经济数据和政策动向，通胀压力温和，而经济复苏动能持续，央行仍会倾向偏紧
的资金面，通过资金价格向市场传导政策意图，达到降杠杆，防范影子银行等金融风险的目的。
              
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --        0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --        0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。(完
)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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