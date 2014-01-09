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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:19 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月9日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)   
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*中金公司       30       10      3     1/14招标     建设银行    AAA      1/15    1/16
                                                    邮储银行等
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*方正证券       52       15      3     1/14招标     建设银行     AA+     1/15    1/16
                                         交通银行等
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*太钢不锈       90       25      9     1/14簿记建档 工商银行    AAA      1/15    1/16
                                         
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*冀中能源       30       10     12     1/16簿记建档 国开行       AA      1/17    1/20
峰峰集团                                            兴业银行 （冀中能源集团提供担保）
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*宁波经济技术   10        5     12     1/16簿记建档 浙商银行     AA      1/17    1/20
开发区控股
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兴业证券        36       18      3     1/10招标     招商银行    AAA      1/13    1/14
                                         浦发银行等
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财通证券        18        9      3     1/10招标     中信银行     AA      1/13    1/14
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丹东港          38       10     12     1/10簿记建档 中信证券     AA      1/14    1/15
                                                    中信银行
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华泰证券       123       30      3     1/13招标     农业银行    AAA      1/14    1/15
                                         中国银行等
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国泰君安证券   120       35      3     1/13招标     建设银行    AAA      1/14    1/15
                                                    交通银行等
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西南证券        44       10      3     1/13招标     工商银行     AA+     1/14    1/15
                                         
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齐鲁证券        44       10      3     1/13招标     建设银行     AA+     1/14    1/15
                                                    中国银行
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漳泽电力        20       10     12     1/13簿记建档 国开行       AA      1/14    1/15
                                         浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*甘肃公路航空  40       20     3    1/14簿记建档    国开行      AA+      1/15     1/16 
旅游投资集团                                        交通银行
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*石家庄国控    40       40     7    1/16簿记建档    华夏银行    AA+      1/20     1/21 
投资集团
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*宁波经济技术  10        5     5    1/16簿记建档    浙商银行    AA       1/17     1/20 
开发区控股公司
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*贵州旅游投资  13        8     3    1/16簿记建档    中信银行    AA-      1/20     1/21 
控股集团公司
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天津水务        4        4     7    1/13簿记建档    浦发银行    AA       1/15     1/16 
投资集团
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绵阳市投资      8        3     5    1/13簿记建档    民生银行    AA       1/13     1/14 
控股（集团）
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北京国资       35       35     5    1/14簿记建档    中国银行   AAA       1/16     1/17 
经营管理中心                                        国开行
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江苏新海连      9        4.5   5    1/14簿记建档    华夏银行    AA       1/16     1/17 
发展集团
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长沙经济技术   15        3     5    1/15簿记建档    北京银行    AA       1/16     1/17 
开发集团                                            浦发银行
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淮北矿业集团   30       10     3      推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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