《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中金公司 30 10 3 1/14招标 建设银行 AAA 1/15 1/16 邮储银行等 ======================================================================================= *方正证券 52 15 3 1/14招标 建设银行 AA+ 1/15 1/16 交通银行等 ======================================================================================= *太钢不锈 90 25 9 1/14簿记建档 工商银行 AAA 1/15 1/16 ======================================================================================= *冀中能源 30 10 12 1/16簿记建档 国开行 AA 1/17 1/20 峰峰集团 兴业银行 （冀中能源集团提供担保） ======================================================================================= *宁波经济技术 10 5 12 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股 ======================================================================================= 兴业证券 36 18 3 1/10招标 招商银行 AAA 1/13 1/14 浦发银行等 ======================================================================================= 财通证券 18 9 3 1/10招标 中信银行 AA 1/13 1/14 ======================================================================================= 丹东港 38 10 12 1/10簿记建档 中信证券 AA 1/14 1/15 中信银行 ======================================================================================= 华泰证券 123 30 3 1/13招标 农业银行 AAA 1/14 1/15 中国银行等 ======================================================================================= 国泰君安证券 120 35 3 1/13招标 建设银行 AAA 1/14 1/15 交通银行等 ======================================================================================= 西南证券 44 10 3 1/13招标 工商银行 AA+ 1/14 1/15 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 10 3 1/13招标 建设银行 AA+ 1/14 1/15 中国银行 ======================================================================================= 漳泽电力 20 10 12 1/13簿记建档 国开行 AA 1/14 1/15 浦发银行 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *甘肃公路航空 40 20 3 1/14簿记建档 国开行 AA+ 1/15 1/16 旅游投资集团 交通银行 ======================================================================================= *石家庄国控 40 40 7 1/16簿记建档 华夏银行 AA+ 1/20 1/21 投资集团 ======================================================================================= *宁波经济技术 10 5 5 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股公司 ======================================================================================= *贵州旅游投资 13 8 3 1/16簿记建档 中信银行 AA- 1/20 1/21 控股集团公司 ======================================================================================= 天津水务 4 4 7 1/13簿记建档 浦发银行 AA 1/15 1/16 投资集团 ======================================================================================= 绵阳市投资 8 3 5 1/13簿记建档 民生银行 AA 1/13 1/14 控股（集团） ======================================================================================= 北京国资 35 35 5 1/14簿记建档 中国银行 AAA 1/16 1/17 经营管理中心 国开行 ======================================================================================= 江苏新海连 9 4.5 5 1/14簿记建档 华夏银行 AA 1/16 1/17 发展集团 ======================================================================================= 长沙经济技术 15 3 5 1/15簿记建档 北京银行 AA 1/16 1/17 开发集团 浦发银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩；审校 吴芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申