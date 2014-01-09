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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 15:21 BJT

全球矿业：印度2013年铁矿石出口量腰斩，受相关禁令打击--研究公司

但果阿省矿业主管Prasanna Acharya预计，最早在10月之后才会恢复矿业生产。截至2011年3月的财年内，果阿省铁矿石出货量达到约5,000万吨。

而邻省卡纳塔克省即便去年4月解除了禁令，但115个矿区中只有16个恢复矿业运作，因为迟迟未获得采伐许可。

铁矿石产量最大的奥里萨省的产量也可能受影响，因为政府指派的委员会Shah Commission已经提交了关于采矿中存在一些违法行为的报告。

不过，奥里萨省矿业部门主管Deepak Kumar Mohanty本周对路透表示，该省仍预计2013/14财年产量增长5%至逾6,500万吨。

“由于生产和出口的限制和禁令增加，印度可能永远无法夺回第三大铁矿石出口国的称号，但就出口量来看，印度近期至少不太可能跌到第十名之后，”Duvvuri表示。(完) (编译 张若琪/王翔琼；审校 隋芬/白云)
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