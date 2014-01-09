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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:29 BJT

《全球汇市》美元指数接近七周高位，关注欧洲央行会议

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3588 1.3574 +0.10 -1.14 1.3745

美元/日圆 104.85 104.83 +0.02 -0.43 105.30

欧元/日圆 142.49 142.33 +0.11 -1.55 144.73

美元/瑞郎 0.9111 0.9108 +0.03 +2.05 0.8928

英镑/美元 1.6456 1.6447 +0.05 -0.60 1.6556

美元/加元 1.0836 1.0818 +0.17 +2.03 1.0620

澳元/美元 0.8872 0.8901 -0.33 -0.46 0.8913

新西兰元/美元 0.8254 0.8264 -0.12 +0.58 0.8206

澳元/日圆 93.020 93.330 -0.33 -0.88 93.850

新西兰元/日圆 86.540 86.650 -0.13 +0.15 86.410

英镑/日圆 172.56 172.45 +0.06 -1.02 174.33

澳元/新西兰元 1.0745 1.0767 -0.20 -0.95 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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