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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 14:27 BJT

国际油市：布兰特原油因供应疑虑而升向108美元，但美元升值抑制升势

0555 GMT，布兰特原油2月期货 涨0.35美元至每桶107.50美元，前日收低0.2美元。

美国原油期货 涨0.29美元至92.62美元。该合约周三跌1.34美元，收在六周低点，因库欣原油库存大增打压市场。

EIA数据显示，美国1月3日止当周的原油库存减少270万桶。

过去六周的原油库存降幅共计3,350万桶，为1990年10月以来幅度最大的六周降幅。

如欲查看24小时布兰特原油分析图表，请点选(here)

利比亚政府周三表示，如果外国公司试图从掌控东部港口的武装反叛分子处购买石油，将停止与他们的业务并对其提起诉讼。

近几个月，油价得到支撑，因利比亚、南苏丹和伊拉克局势动荡和供应中断。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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