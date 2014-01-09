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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 15:25 BJT

美国个股：贝莱德与纽约检察长达成协议，停止分析师调查项目

贝莱德发言人Brian Beades向路透表示，内部备忘录的措辞“完全不符合贝莱德的从业标准”。

他称该公司中断使用这项调查，“以避免出现不当情况。”

贝莱德既没有承认也没有否认协议中总检察长的调查结果。

总检察长办公室表示，此举违反了纽约州防止证券欺诈法马丁法案，以及其他州立法律。

去年7月，汤森路透集团 表示，由于受到Schneiderman的调查，将暂停向一小部分客户提前发送广受关注的汤森路透/密西根大学消费者信心数据。

汤森路透此前与密西根大学签有协议，一部分客户可比其他客户早两秒钟收到该数据，而其他客户则是在数据公开发布前五分钟获得信息。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 田建华/王翔琼/于春红)
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