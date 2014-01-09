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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:37 BJT

日本股市：日经指数挫跌1.5%，索尼创6月来最大单日升幅

索尼 为交投第二热络的个股，股价跳升3.8%，为6月18日以来最大单日升幅。

“索尼因近来被大卖，所以有买盘进驻，同时Panasonic 等其他科技股也被买回，索尼还算便宜，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。

东证股价指数 跌0.7%至1,296.75点，有30.2亿股换手，较周三创下的近三周高位30.4亿股小幅减少。

巴黎银行表示，日股今年上半年仍偏多，预测日经指数在6月时可以攀抵18,000点，但下半年需审慎以对。(完) 　　
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