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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 14:31 BJT

韩国股市：创四个月收盘低点，部分受累于机构卖盘

路透首尔1月9日 - 韩国股市周四创下四个月以来最低收盘价，因投资者在期权到期日出脱合约，而部分投资者在周五美国非农就业数据出炉前夕采取观望态度。

韩国综合股价指数 收跌0.7%至1,946.11点，为9月4日以来最低收盘价。

机构投资者卖超2,701亿韩元(2.537亿美元)韩股，连续第六日卖超。

权重股拖累大盘。现代汽车 下挫2.2%，Naver 大跌4.1%。(完)
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