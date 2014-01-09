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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 15:11 BJT

日本个股：三菱材料一化工厂发生爆炸，五人死亡--NHK

路透1月9日 - 日本放送协会(NHK)援引当地警方的话报导称，三菱材料(MITSUBISHI MATERIALS) 位于日本西部的一化工厂发生爆炸，五人死亡。

当地四日市消防部门的官员尚不能确认死亡人数，但对路透称17人受伤，其中五人伤势严重。

尚无其他信息。三菱材料的一官员称公司正在搜集信息。

消防部门的官员称，大火已经扑灭。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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