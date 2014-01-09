路透基点：越秀正筹集9亿美元定期贷款，以取代之前的一年期过桥贷款

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，越秀企业(集团)公司正在筹集9亿美元定期贷款，以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款，那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

根据消息人士，广州市政府辖下的国有企业越秀正自行安排这笔子弹式贷款，并已经指定星展银行担任代理行。

星展银行、野村、台湾银行和兆丰国际商业银行在去年10月共同向越秀提供了10亿美元的过桥贷款。

这笔9亿美元的新贷款包含两档，6亿美元的1.5年期贷款和3亿美元的三年期贷款。

1.5年期贷款有240个基点的综合收益，利率为较Libor加码175个基点。三年期贷款的综合收益是280个基点，利率较Libor加码250个基点。

消息人士称，银行回复截止日期为本周。

去年10月的过桥贷款被用于支持越秀以116.4亿港元(15亿美元)收购创兴银行75%的股权。在那之前，越秀还与14家银行在7月时签署了一笔2.8亿美元的三年定期贷款，所筹款项也可能有部分作为收购股权的融资。

野村在10亿美元无担保过桥贷款中承担约38%，星展银行承担约28%，剩余部分由台湾银行和兆丰国际商业银行平分。

据一位消息人士，过桥贷款的综合收益接近500个基点。贷款利率在前三个月为较Libor加码约300个基点，然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。

与此同时，越秀还在新加坡贷款市场探询1.5亿美元三年定期贷款，由马来亚投资银行牵头。这笔贷款附带有绿鞋条款，规模可增加到2.5亿美元。

这笔1.5亿美元分期偿付贷款的利率为较Libor加码230个基点，承诺费是30个基点。银行受邀以三个层次参贷。承贷3,000万美元及以上的银行，担任牵头行，前端费是130个基点。承贷2,000-2,900万美元的银行担任主办行，费率为115个基点。承贷1,000-1,900万美元的银行担任安排行，费率是90个基点。

越秀集团旗下有三家公司在香港上市--越秀地产、越秀交通基建、越秀房产信托基金。（完）