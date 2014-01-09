投行报告：中国通胀压力减小，中性略偏紧货币政策料持续一段时间--中金

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 中国2013年2.6%的CPI涨幅远低于年初设定的控制目标。大型投行--中金公司在点评报告中称，通胀压力减小为货币政策放松提供空间，但当前货币政策的重心仍然是防控金融风险，预计目前中性略微偏紧的政策取向将持续一段时间。
中金预计，2014年1月居民消费价格指数（CPI）同比增速可能在2.6%左右，未来几个月上升空间都不大。
“食品CPI环比涨幅显着低于历史同期，食品供给平稳和反腐对高端餐饮需求的抑制是主要原因，”中金首席经济学家彭文生在解释12月CPI涨幅低于预期的原因时称。
国家统计局周四稍早公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，较上月涨幅3%明显回落；其中食品价格同比上涨4.1%，此前两个月分别为5.9%和6.5% 。
彭文生指出，食品价格12月环比涨幅只有0.6%，大幅低于历史同期环比均值1.6%。因为暖冬天气，蔬菜的生产和运输均好于往年，导致价格出现反季节的环比下跌。
“另一方面，反腐对高端餐饮的需求仍然存在明显抑制作用，使得肉 类在12月的环比涨幅也明显低于往年均值，”他判断，受反腐对餐饮的影响，CPI食品分项中占比重较大的“在外就餐”项目的价格环比涨幅也很可能大幅低于往年。
中金报告指出，随着春节临近，1月食品价格环比涨幅会呈现季节性加快，带动整体CPI环比涨幅较12月上升；但由于反腐对高端餐饮需求的抑制，以及粮食和猪肉等主要食品的供给状况总体良好，预计食品CPI未来几个月环比涨幅将低于历史均值。
“结合去年的基数效应，预计CPI同比涨幅上升空间不大，1-2月仍将在3%以下，3月和5月可能是局部高点，达到3%左右，”中金预计，1月CPI同比增速在2.6%左右。
而PPI环比增速已维持三个月零增长，中金认为未来上行空间也不大，因为利率上升和影子银行融资的收紧，对投资需求的抑制作用会逐步体现，不利于PPI环比回升；同时人民币升值将压低人民币计价的进口原材料价格和出口工业品出厂价格，也会对PPI的回升产生抑制作用。
“总体上，当前PPI同比仍在下跌，CPI同比涨幅回落至较低水平，说明当前通胀压力不大，为货币政策的放松提供了一定空间，”报告指出。
不过，由于当前货币政策的重心仍然是防控影子银行、房地产泡沫和地方政府债务三位一体的金融风险，“所以目前中性略微偏紧的政策取向将持续”。
中国央行货币政策委员会近日强调，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定。将继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申