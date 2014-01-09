中国股市：沪综指再创逾五个月收盘新低，新股密集发行继续施压大盘

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周四再创逾五个月收盘新低。分析师表示，今日公布的CPI数据优于预期，以及创业板指数冲击新高对市场一度有所提振，但仍未能抵消新股密集发行造成的资金分流压力，大盘冲高后震荡回落，料短期继续弱势调整。
沪综指 收报2,027.622点，跌16.718点或0.82%，此前最低收盘为去年8月2日的2,025.65点。上证A股今日成交额675亿元人民币，上日为628亿元。
“影响大盘的还是IPO，IPO密集扎堆发行给市场造成压力，主要是发行的密集程度超出市场预期，导致市场持续承压，资金分流明显。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
昨晚至今日，13家公司陆续发布招股说明书，这是IPO开闸以来第七批发行公司；至此，本月新股发行数量达到50家。
他表示，今日公布宏观经济数据虽优于预期，但此前发布的工业企业利润数据显示工业部门的利润短期难以改善，企业盈利仍处于回落过程中，市场预期难以扭转。
中国国家统计局周四公布，12月同比下降1.4%，环比则持平。PPI自2012年3月收缩以来，至今始终在负值徘徊，但2013年下半年来跌幅呈现缩窄的趋势，去年全年PPI同比则下降1.9%。
沪深300指数 收报2,222.451点，跌0.87%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,227点，跌0.71%，成交687,818手。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申